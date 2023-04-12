Писатель Эдуард Багиров умер в 47 лет
В возрасте 47 лет скончался писатель Эдуард Багиров, сообщила глава RT Маргарита Симоньян.
«Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь», - написала Симоньян в своём Telegram-канале.
По данным СМИ, последнюю неделю писатель находился в коме, у него отказали все органы.
В 2007 году Багиров опубликовал свой дебютный роман «Гастарбайтер», который впоследствии разошелся тиражом более ста тысяч экземпляров. На выборах 2012 года писатель был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru