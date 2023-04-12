Писатель Эдуард Багиров умер в 47 лет

«Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь», - написала Симоньян в своём Telegram-канале.

По данным СМИ, последнюю неделю писатель находился в коме, у него отказали все органы.

В 2007 году Багиров опубликовал свой дебютный роман «Гастарбайтер», который впоследствии разошелся тиражом более ста тысяч экземпляров. На выборах 2012 года писатель был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

