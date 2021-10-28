«Франция не выдаст»: Правозащитник сравнил программиста Савельева со Сноуденом

«У Франции есть все основания предполагать, что Савельева преследуют незаконно. Для политического преследования должны быть соблюдены некоторые условия. Гражданин у себя в стране должен был поднять тему, связанную с коррупцией, противозаконными действиями со стороны должностных лиц. Здесь явно этот признак присутствует», - отметил Мельников.

При этом нарушений закона о разглашении государственной тайны со стороны Савельева не было, считает правозащитник.

«Он не давал подписку о неразглашении. Его заставили делать то, что он не должен был. Его просто какой-то сотрудник посадил за компьютер и заставил работать. То есть говорить о том, что Савельев что-то нарушил в этом плане, то его вину будет достаточно сложно доказать», - отметил он.

По мнению Мельникова, Савельева можно сравнить с Эдвардом Сноуденом.

«В вопросе предоставления очень важной информации для гражданского общества о нарушении закона со стороны сотрудников правоохранительных органов Сергея Савельева можно сравнить с Эдвардом Сноуденом», - отметил он.

Правозащитник считает, что в случае справедливости правосудия, у Савельева есть шансы на оправдание в России.