«Франция не выдаст»: Правозащитник сравнил программиста Савельева со Сноуденом
Передавший СМИ видео пыток в тюрьмах программист правильно уехал из России, ведь ФСИН сделает всё, чтобы посадить его обратно, считает Иван Мельников.
Находящегося в розыске Сергея Савельева не выдадут ни России, ни Белоруссии, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
23 октября МВД объявило программиста Сергея Савельева в федеральный розыск. Ему предъявлено обвинение в распространении видео с пытками над заключенными в российских тюрьмах. По сообщению самого программиста, доступ к архивам тюремной больницы он получил, отбывая наказание в колонии и занимаясь там электронным документооборотом и видеозаписями. Сейчас он, предположительно, он находится во Франции.
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«У Франции есть все основания предполагать, что Савельева преследуют незаконно. Для политического преследования должны быть соблюдены некоторые условия. Гражданин у себя в стране должен был поднять тему, связанную с коррупцией, противозаконными действиями со стороны должностных лиц. Здесь явно этот признак присутствует», - отметил Мельников.
При этом нарушений закона о разглашении государственной тайны со стороны Савельева не было, считает правозащитник.
«Он не давал подписку о неразглашении. Его заставили делать то, что он не должен был. Его просто какой-то сотрудник посадил за компьютер и заставил работать. То есть говорить о том, что Савельев что-то нарушил в этом плане, то его вину будет достаточно сложно доказать», - отметил он.
По мнению Мельникова, Савельева можно сравнить с Эдвардом Сноуденом.
«В вопросе предоставления очень важной информации для гражданского общества о нарушении закона со стороны сотрудников правоохранительных органов Сергея Савельева можно сравнить с Эдвардом Сноуденом», - отметил он.
Правозащитник считает, что в случае справедливости правосудия, у Савельева есть шансы на оправдание в России.
«Насколько я понимаю, у Савельева есть определенная проблема. Он был под надзором, но вышел условно досрочно, и за ним должен был быть определенный надзор со стороны ФСИН. Видно, что служба является врагом Савельева и применит всевозможные меры для доказательства того, что он нарушил правила надзора. Поэтому его могут отправить досиживать срок. Но Савельев действительно опасался за свою жизнь, так как ему угрожали сотрудники правоохранительных органов, поэтому его решение покинуть страну абсолютно логично. У него был вариант либо остаться и подвергнуться издевательствам, как в концлагере, либо уехать. Конечно, он выбрал второй путь», - заключил он.
Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвала отдельной проблемой российских тюрем делегирование полномочий сотрудников администрации самим осужденным. По ее словам, именно такой внутренний уклад провоцирует применение пыток.
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