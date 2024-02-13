Фрагменты скелета человека нашли в московской квартире во время ремонта
Останки человеческого скелета были обнаружены в ходе ремонта в квартире в центре Москвы, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент произошёл в жилом доме по улице Макаренко при проведении работ по демонтажу перекрытий пола.
«Обнаружены фрагменты скелетированных останков, предположительно принадлежащих человеку... Назначена судебно-медицинская экспертиза», - говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее в Москве во время реконструкции стадиона «Торпедо» нашли человеческие кости, которым, по предварительным данным, около ста лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков России почти 16 млрд рублей
- Симоньян: Сырский засекретил потери ВСУ при ударе ВС РФ в Селидово
- Премьер Эстонии оценила объявление ее в розыск в России
- Водитель сбил двух детей на переходе в Москве
- Фрагменты скелета человека нашли в московской квартире во время ремонта
- НТВ потребовал от Собчак документы о наличии у нее чести и достоинства
- Названы 15 финалистов Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие»
- Группа ДДТ даст три концерта в Казахстане
- В многоэтажном доме в Анапе загорелась мансарда
- Выставка к юбилею Гагарина откроется сразу в 90 музеях России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru