Фрагменты скелета человека нашли в московской квартире во время ремонта

По данным ведомства, инцидент произошёл в жилом доме по улице Макаренко при проведении работ по демонтажу перекрытий пола.

«Обнаружены фрагменты скелетированных останков, предположительно принадлежащих человеку... Назначена судебно-медицинская экспертиза», - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в Москве во время реконструкции стадиона «Торпедо» нашли человеческие кости, которым, по предварительным данным, около ста лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».