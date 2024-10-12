Фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью нашли во дворе в Приморско-Ахтарске
12 октября 202413:39
Фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью обнаружили во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске на Кубани, сообщили в оперштабе региона.
На месте инцидента работают экстренные службы.
Жителей двух ближайших многоквартирных домов эвакуировали.
Ранее стало известно, что десять украинских беспилотников атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru