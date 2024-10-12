Фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью нашли во дворе в Приморско-Ахтарске

Фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью обнаружили во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске на Кубани, сообщили в оперштабе региона.

Беспилотники атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

На месте инцидента работают экстренные службы.

Жителей двух ближайших многоквартирных домов эвакуировали.

Ранее стало известно, что десять украинских беспилотников атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:ЭвакуацияУкраинаВСУБеспилотникиКубань

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