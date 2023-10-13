Фотограф агентства Reuters погиб при обстреле на юге Ливана

Годовая инфляция в России в сентябре достигла 6% Эксперт спрогнозировал стабильные цены на мясо до нового года Рособрнадзор считает, что нейросети не несут угрозы для системы ЕГЭ Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов проведёт авторскую лекцию по эпохе Возрождения