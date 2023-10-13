Фотограф агентства Reuters погиб при обстреле на юге Ливана

В результате обстрела со стороны израильских войск на юге Ливана погиб ливанский фотограф агентства Reuters Иссам Абдалла, пишут СМИ.

В ХАМАС заявили об обстреле аэропорта Бен-Гурион

Ранее стало известно, что автомобиль журналистов телеканала Al-Jazeera попал под обстрел на юге Ливана.

По данным телеканала Al Manar, в районе Альма-эш-Шааб под обстрел попал автомобиль с журналистами, где находились фотокорреспонденты ряда информационных агентств и съемочная группа телеканала Al Jazeera.

Утром боевики ХАМАС выпустили 150 ракет по израильскому Ашкелону, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПалестинаСектор ГазаИзраильОбстрел

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