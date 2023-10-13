Фотограф агентства Reuters погиб при обстреле на юге Ливана
13 октября 202319:39
В результате обстрела со стороны израильских войск на юге Ливана погиб ливанский фотограф агентства Reuters Иссам Абдалла, пишут СМИ.
Ранее стало известно, что автомобиль журналистов телеканала Al-Jazeera попал под обстрел на юге Ливана.
По данным телеканала Al Manar, в районе Альма-эш-Шааб под обстрел попал автомобиль с журналистами, где находились фотокорреспонденты ряда информационных агентств и съемочная группа телеканала Al Jazeera.
Утром боевики ХАМАС выпустили 150 ракет по израильскому Ашкелону, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru