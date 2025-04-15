СМИ: ФНС заблокировала счета актёра Владимира Гарцунова

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета актёра сериала «Трудных подростков» Владимира Гарцунова, у которого накопились долги по налогам Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

У актера числятся долги по налогам за ИП, которое связано с исполнительскими искусствами. По данным Telegram-канала, сумма долга превысила 167 тысяч рублей.

Глеб Калюжный снимается в военном фильме в ДНР

Гарцунов обрел популярность после роли Платона в «Трудных подростках», где он снялся вместе с Глебом Калюжным.

В начале марта, Калюжный стал фигурантом уголовного дела за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Затем актер приехал на допрос к следователю и частично признал вину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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