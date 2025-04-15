СМИ: ФНС заблокировала счета актёра Владимира Гарцунова

Гарцунов обрел популярность после роли Платона в «Трудных подростках», где он снялся вместе с Глебом Калюжным.

В начале марта, Калюжный стал фигурантом уголовного дела за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Затем актер приехал на допрос к следователю и частично признал вину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



