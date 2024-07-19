Финляндия сообщила о нарушении границы с Россией моторной лодкой

Погранохрана Финляндии сообщила о пересечении моторной лодкой границы между Финляндией и Россией. На сайте ведомства говорится, что инцидент произошел в пятницу, 19 июля, на озере Пюхяярви. Лодка с пассажирами пересекла границу из России в Финляндию, затем вернувшись на территорию России.

Финляндия заподозрила четыре самолета РФ в нарушении воздушного пространства

Лодка зашла на 100 метров вглубь границы Финляндии, уточнила пограничная охрана. По факту произошедшего пограничники приступили к предварительному расследованию. Финская сторона поддерживает контакт с российской. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления.

Ранее сообщалось, что российский МиГ-31 остановил норвежский самолет возле границы России.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры