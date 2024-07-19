Финляндия сообщила о нарушении границы с Россией моторной лодкой
Погранохрана Финляндии сообщила о пересечении моторной лодкой границы между Финляндией и Россией. На сайте ведомства говорится, что инцидент произошел в пятницу, 19 июля, на озере Пюхяярви. Лодка с пассажирами пересекла границу из России в Финляндию, затем вернувшись на территорию России.
Лодка зашла на 100 метров вглубь границы Финляндии, уточнила пограничная охрана. По факту произошедшего пограничники приступили к предварительному расследованию. Финская сторона поддерживает контакт с российской. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления.
Ранее сообщалось, что российский МиГ-31 остановил норвежский самолет возле границы России.
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