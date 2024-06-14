Финляндия заподозрила четыре самолета РФ в нарушении воздушного пространства
Пограничная служба Финляндии заподозрила четыре российских самолета в нарушении воздушного пространства страны. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее финское министерство обороны заявило, что 10 июня самолет РФ предположительно нарушил воздушное пространство республики. По данным Минобороны России, отечественные самолеты дальней авиации Ту-95мс и Ту-22м3 в понедельник выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева, Норвежского морей, напоминает RT.
Как сообщили в погранслужбе Финляндии, после расследования выяснилось, что в нарушении воздушного пространства, помимо одного, подозревают еще три российских воздушных судна.
«Предполагается, что инцидент был совершен звеном из четырех самолетов, включая два бомбардировщика и два истребителя», — отметили в ведомстве, указав, что машины находились в финском воздушном пространстве в самой глубокой точке на расстоянии 2,5 км от границы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финляндия заподозрила четыре самолета РФ в нарушении воздушного пространства
- Лагерь «Артек» отметит столетие международной конференцией и традиционными чтениями
- СМИ: На ухудшение качества импортозамещенных товаров пожаловались 60% россиян
- ФАС оштрафовала «Яндекс» за незаконную рекламу
- Глава Астрахани Полумордвинов сообщил, что покидает свой пост
- Аналитики рассказали, как сэкономить на покупке авиабилетов
- Раненный в Горловке корреспондент НТВ Ивлиев остался без руки
- Жора Крыжовников удостоен премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
- СМИ: В Киеве произошел взрыв
- СМИ: Счета Ивлеевой заблокировали из-за долга в 11,3 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru