Финляндия заподозрила четыре самолета РФ в нарушении воздушного пространства

Пограничная служба Финляндии заподозрила четыре российских самолета в нарушении воздушного пространства страны. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее финское министерство обороны заявило, что 10 июня самолет РФ предположительно нарушил воздушное пространство республики. По данным Минобороны России, отечественные самолеты дальней авиации Ту-95мс и Ту-22м3 в понедельник выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева, Норвежского морей, напоминает RT.

Как сообщили в погранслужбе Финляндии, после расследования выяснилось, что в нарушении воздушного пространства, помимо одного, подозревают еще три российских воздушных судна.

«Предполагается, что инцидент был совершен звеном из четырех самолетов, включая два бомбардировщика и два истребителя», — отметили в ведомстве, указав, что машины находились в финском воздушном пространстве в самой глубокой точке на расстоянии 2,5 км от границы.

