Российский МиГ-31 остановил норвежский самолет возле границы России

Истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для перехвата норвежского военного самолета P-8A «Посейдон», приближавшегося к государственной границе России над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны.

Для предотвращения нарушения государственной границы России воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил противовоздушной обороны.