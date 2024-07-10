Российский МиГ-31 остановил норвежский самолет возле границы России

Истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для перехвата норвежского военного самолета P-8A «Посейдон», приближавшегося к государственной границе России над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны.

Для предотвращения нарушения государственной границы России воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил противовоздушной обороны.

Истребитель РФ МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем

В оборонном ведомстве уточнили, что российский истребитель летел в соответствии с международными правилами, соблюдая все меры безопасности над нейтральными водами, отмечает газета «Известия».

26 марта Минобороны сообщило, что истребитель МиГ-31 предотвратил нарушение государственной границы двумя американскими бомбардировщиками В-1В над Баренцевым морем. При приближении российского истребителя, американские самолеты изменили курс и повернули обратно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов

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