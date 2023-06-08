Россиянина, собиравшегося воевать на стороне ВСУ, обвинили в госизмене
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против собиравшегося воевать на стороне украинских войск жителя Кабардино-Балкарии. Его обвиняют в покушении на госизмену. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что после начала проведения спецоперации России на Украине 35-летний обвиняемый сообщил представителю «Мусульманского корпуса — Кавказ», участвующего в боях на стороне украинской армии, о своем желании примкнуть к подразделению. 12 марта 2023 года он приобрел билеты на поезд Москва-Минск.
Фигурант дела собирался добраться до Украины через Белоруссию, однако его задержали еще до посадки на поезд.
Ранее ФСБ задержала жителя Приморского края, который передавал разведке Украины данные об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры региона. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru