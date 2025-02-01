Фигуристов Шишкову и Наумова, погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, похоронят в США

Глава Минобороны РФ Белоусов выразил благодарность 101-му отдельному стрелковому полку за освобождение Крымского в ДНР Мещанский суд Москвы арестовал трех топ-менеджеров «Роснано» по обвинению в злоупотреблении полномочиями Coca-Cola отзывает свою продукцию в Европе из-за токсичных веществ Израиль освободил 183 заключенных палестинца Бывший президент ФРГ Хорст Кёлер ушел из жизни в возрасте 81 года