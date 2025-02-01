Фигуристов Шишкову и Наумова, погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, похоронят в США

Фигуристов Евгению Шишкову и Вадима Наумова, погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, похоронят в США, рассказала тренер спортсменов Людмила Великова.

Трамп: Авиакатастрофу в Вашингтоне спровоцировал вертолет

Вечером 29 января пассажирский самолет авиакомпании American Airlines и военный вертолет Black Hawk допустили столкновение в небе под Вашингтоном. Обломки судов упали в реку.

Погибли 67 человек, которые находились на обоих воздушных судах. В их числе российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

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ФОТО: ТАСС
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