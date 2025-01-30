Трамп: Авиакатастрофу в Вашингтоне спровоцировал вертолет

Экипаж потерпевшего крушение пассажирского самолёта PSA Airlines Bombardier CRJ700 действовал верно. Об этом в ходе специального обращения заявил президент США Дональд Трамп.

В Кремле выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне

По его словам, происшествие «спровоцировал, по сути, экипаж военного вертолёта». При этом он подчеркнул, что ведётся расследование и точная причина трагедии до сих пор неизвестна.

«Мы выясним, как произошла эта авиакатастрофа, и сделаем так, чтобы в будущем ничего подобного больше не повторилось», - заключил американский президент.

Ранее Трамп заявил, что в результате столкновения в Вашингтоне самолёта PSA Airlines Bombardier CRJ700 и армейского вертолёта Black Hawk никто не выжил, также выразив соболезнования из-за гибели россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВертолетКрушение СамолетаАвиакатастрофаСШАДональд Трамп

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