Трамп: Авиакатастрофу в Вашингтоне спровоцировал вертолет
Экипаж потерпевшего крушение пассажирского самолёта PSA Airlines Bombardier CRJ700 действовал верно. Об этом в ходе специального обращения заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, происшествие «спровоцировал, по сути, экипаж военного вертолёта». При этом он подчеркнул, что ведётся расследование и точная причина трагедии до сих пор неизвестна.
«Мы выясним, как произошла эта авиакатастрофа, и сделаем так, чтобы в будущем ничего подобного больше не повторилось», - заключил американский президент.
Ранее Трамп заявил, что в результате столкновения в Вашингтоне самолёта PSA Airlines Bombardier CRJ700 и армейского вертолёта Black Hawk никто не выжил, также выразив соболезнования из-за гибели россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Утечки мазута из затонувшего танкера у Керченского пролива не обнаружено
- В Краснодарском крае задержан чиновник по делу о краже 105 тысяч тонн песка
- США готовы помочь с отправкой тел россиян после авиакатастрофы
- Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе
- Трамп: Авиакатастрофу в Вашингтоне спровоцировал вертолет
- Трамп заявил, что в авиакастрофе в Вашингтоне никто не выжил
- СМИ: Воевавший за ВСУ 19-летний поляк погиб в Донбассе
- Мошенница обманом завладела квартирой ветерана ВОВ в Сочи
- Двоих фигурантов дела экс-главы «Фонбета» объявят в розыск
- В Курской областе при атаке ВСУ был ранен мирный житель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru