Фигуристка Горбачева опровергла, что тренер ее била

Спортсменка также отметила, что ее мать никогда не посещала сборы фигуристки и не приходила на тренировки в течение последних трех лет. «Даже если она очень хотела попросить о чем-то моих тренеров, чисто физически она не смогла бы этого сделать», — пояснила Горбачева.

Ранее бабушка Горбачевой выступила против продолжения ее спортивной карьеры. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

