Фигуристка Горбачева опровергла, что тренер ее била
Российская фигуристка, чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров Алина Горбачева, пропавшая вечером 28 августа, заявила в своем Telegram-канале, что никто из тренерского штаба никогда не бил и не унижал ее.
Спортсменка также отметила, что ее мать никогда не посещала сборы фигуристки и не приходила на тренировки в течение последних трех лет. «Даже если она очень хотела попросить о чем-то моих тренеров, чисто физически она не смогла бы этого сделать», — пояснила Горбачева.
Ранее бабушка Горбачевой выступила против продолжения ее спортивной карьеры. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru