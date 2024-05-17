Суд продлил арест до 22 августа четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Столичный Басманный суд продлил арест еще на три месяца четверым фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» (Красногорск, Подмосковье) 22 марта 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

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Меру пресечения продлили братья Аминчону и Диловару Исломовым, их отцу Исроилу Исломову и Алишеру Касимову (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) до 22 августа.

Исломовых обвиняют в содействии при подготовке теракта. По версии следствия, они предоставили нападавшим автомобиль и квартиру и перевозили деньги. Им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. Касимов, полагает обвинение, сдавал жилье одному из исполнителей.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что организатор теракта в «Крокусе» находится за границей.

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ФОТО: пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва
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