Суд продлил арест до 22 августа четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Меру пресечения продлили братья Аминчону и Диловару Исломовым, их отцу Исроилу Исломову и Алишеру Касимову (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) до 22 августа.

Исломовых обвиняют в содействии при подготовке теракта. По версии следствия, они предоставили нападавшим автомобиль и квартиру и перевозили деньги. Им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. Касимов, полагает обвинение, сдавал жилье одному из исполнителей.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что организатор теракта в «Крокусе» находится за границей.

