Фигуранты дела о диггерской экскурсии в Москве не признали вину
Сотрудники Следственного комитета России предъявили обвинение гендиректору компании «Спутник» Александру Киму и диггеру Никите Дубасу по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Они были задержаны в рамках уголовного дела о диггерской экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на представителя прокуратуры города Москвы Людмилу Нефедову.
Отмечается, что фигуранты уголовного дела признать вину отказались. Суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении задержанных под стражу в ближайшее время.
Третьего фигуранта, гендиректора туристической фирмы «Авангард» Александра Лазовского, объявили в розыск после его побега за границу.
Ранее экстренные службы сообщили, что все восемь участников незаконной экскурсии по коллекторам Неглинки обнаружены погибшими. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РЖД открыли сквозное движение по БАМу после ремонтных работ
- Британия выделит Украине около $244 млн на закупку ядерного топлива
- Фигуранты дела о диггерской экскурсии в Москве не признали вину
- Генерал США обвинил Россию в попытках нарушить работу Starlink на Украине
- ФСБ пресекла вывоз на Украину 100 икон
- Три человека погибли при повторном обстреле белгородского села Лавы
- «Известия»: В России предложили ввести единый стандарт на горячее школьное питание
- СМИ: Nestle в сентябре повысит цены на детское питание в России
- Китай и ЮАР призвали Россию и Украину к переговорам
- Соскин: Украине нужно закончить конфликт до того, как США урежут помощь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru