Фигуранты дела о диггерской экскурсии в Москве не признали вину

Сотрудники Следственного комитета России предъявили обвинение гендиректору компании «Спутник» Александру Киму и диггеру Никите Дубасу по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Они были задержаны в рамках уголовного дела о диггерской экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на представителя прокуратуры города Москвы Людмилу Нефедову.

СМИ: «Мосводосток» проводил экскурсию в московском коллекторе

Отмечается, что фигуранты уголовного дела признать вину отказались. Суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении задержанных под стражу в ближайшее время.

Третьего фигуранта, гендиректора туристической фирмы «Авангард» Александра Лазовского, объявили в розыск после его побега за границу.

Ранее экстренные службы сообщили, что все восемь участников незаконной экскурсии по коллекторам Неглинки обнаружены погибшими. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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