Фигуранту дела о терактах в московском метро дали пожизненный срок

Мужчина, задержанный в 2019 году, обвинялся по нескольким статьям УК РФ, в том числе в совершении терактов и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Также судом был удовлетворён иск Московского метрополитена к Нурову более чем на 17 млн рублей за повреждённые вагоны и ремонт станций. Иски от потерпевших суд оставил без рассмотрения.

Взрывы на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» прогремели 29 марта 2010 года. Погибли 36 человек, более 100 получили ранения. Через несколько дней в больницах умерли еще четыре человека.