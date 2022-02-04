Фигуранту дела о терактах в московском метро дали пожизненный срок
Магомеда Нурова приговорили к пожизненному лишению свободы по делу о терактах на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» в 2010 году, сообщает пресс-служба Второго западного военного окружного суда.
Мужчина, задержанный в 2019 году, обвинялся по нескольким статьям УК РФ, в том числе в совершении терактов и незаконном изготовлении взрывных устройств.
Также судом был удовлетворён иск Московского метрополитена к Нурову более чем на 17 млн рублей за повреждённые вагоны и ремонт станций. Иски от потерпевших суд оставил без рассмотрения.
Взрывы на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» прогремели 29 марта 2010 года. Погибли 36 человек, более 100 получили ранения. Через несколько дней в больницах умерли еще четыре человека.
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