Суд арестовал главу дагестанского ОМВД по делу о терактах в московском метро

Столичный Басманный суд арестовал главу Кизлярского отдела полиции в Дагестане Гази Исаева, подозреваемого в участии в преступном сообществе, бандитизме и террористическом акте. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Полицейский отправлен под стражу до 4 января 2021 года. Сотрудники силовых ведомств провели обыски в доме и на рабочем месте Исаева, изъяв ряд документов, отмечает телеканал 360.

Адвокат Гази Исаева заявил, что его подзащитный был из мести оговорен одним из задержанных полковником террористов.

В понедельник сотрудники СК и ФСБ задержали Исаева, который, по версии следствия, был участником запрещенной в РФ террористической организации «Имарат Кавказ» и в 2009-2010 годах передавал боевикам информацию о деятельности Кизлярского РОВД.

Кроме того, по данным СК, полицейский перевозил руководителей группировки по территории Дагестана и лично доставил на автостанцию в районе Кизляра одну из террористок-смертниц, причастную к терактам на московских станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в марте 2010 года.





