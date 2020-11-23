Суд арестовал главу дагестанского ОМВД по делу о терактах в московском метро
Столичный Басманный суд арестовал главу Кизлярского отдела полиции в Дагестане Гази Исаева, подозреваемого в участии в преступном сообществе, бандитизме и террористическом акте. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Полицейский отправлен под стражу до 4 января 2021 года. Сотрудники силовых ведомств провели обыски в доме и на рабочем месте Исаева, изъяв ряд документов, отмечает телеканал 360.
Адвокат Гази Исаева заявил, что его подзащитный был из мести оговорен одним из задержанных полковником террористов.
В понедельник сотрудники СК и ФСБ задержали Исаева, который, по версии следствия, был участником запрещенной в РФ террористической организации «Имарат Кавказ» и в 2009-2010 годах передавал боевикам информацию о деятельности Кизлярского РОВД.
Кроме того, по данным СК, полицейский перевозил руководителей группировки по территории Дагестана и лично доставил на автостанцию в районе Кизляра одну из террористок-смертниц, причастную к терактам на московских станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в марте 2010 года.
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