Фигурант дела экс-кадровика Минобороны отказался от признания вины
10 июля 202419:12
Предприниматель Лева Мартиросян, фигурант уголовного дела, возбужденного в отношении экс-начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, по-прежнему не признает свою вину в даче взятки. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Мартиросяна Михаила Карапетяна.
Юрист добавил, что следствие обратилось к суду с ходатайством продлить арест Мартиросяна до 12 октября.
Ранее военный суд продлил до 12 октября пребывание в СИЗО начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru