Фигурант дела экс-кадровика Минобороны отказался от признания вины

Предприниматель Лева Мартиросян, фигурант уголовного дела, возбужденного в отношении экс-начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, по-прежнему не признает свою вину в даче взятки. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Мартиросяна Михаила Карапетяна.

Обвиняемому в получении взятки экс-главе Минтранса Башкирии продлили домашний арест

Юрист добавил, что следствие обратилось к суду с ходатайством продлить арест Мартиросяна до 12 октября.

Ранее военный суд продлил до 12 октября пребывание в СИЗО начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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