Федеральную трассу в Тулуне закрыли из-за наводнения
В Тулуне в Иркутской области закрыта федеральная трасса Р-255. Такое решение было принято в связи с ухудшившейся ситуации из-за наводнения, пишет RT.
Уточняется, что дорожное полотно через мост реки Ия официально закрыто 30 июля с 00.30 по московскому времени. Как долго будет действовать ограничение движения, не уточняется.
Уровень воды в реке Ия составил 965 см, то есть поднялся выше критической отметки более чем на 2 м. До этого уровень воды составлял 910 см.
Ранее в начале июля специалисты Иркутского госуниверситета заявили, что наводнение было вызвано атмосферными аномалиями и глобальными изменениями климата. Однако руководитель Центра водных технологий ВНИИХТ «Росатома» Игорь Нечаев в беседе с НСН указал на системные проблемы, которые также стали причинами стихийного бедствия.
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