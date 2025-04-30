ФАС обвинила «Т-банк» в нарушении закона о рекламе

Ведомство посчитало, что рекламные ролики финансовой организации на телевидении обманули потребителей. Во время рекламы утверждалось, что снятие наличных с карты является бесплатным. Текст дополнительных условий был представлен мелкой сноской в течение слишком короткого времени, отмечается в публикации.

Пресс-служба ведомства сообщила, что этого было достаточно для возбуждения дела против «Т-Банка» по факту введения в заблуждение клиентов. Если ответчика признают виновным, то ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ФАС проверит рынок сырого молока, напоминает НСН.

