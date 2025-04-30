ФАС обвинила «Т-банк» в нарушении закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила «Т-Банк» в нарушениях закона о рекламе. Об этом сообщает ТАСС.
Ведомство посчитало, что рекламные ролики финансовой организации на телевидении обманули потребителей. Во время рекламы утверждалось, что снятие наличных с карты является бесплатным. Текст дополнительных условий был представлен мелкой сноской в течение слишком короткого времени, отмечается в публикации.
Пресс-служба ведомства сообщила, что этого было достаточно для возбуждения дела против «Т-Банка» по факту введения в заблуждение клиентов. Если ответчика признают виновным, то ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что ФАС проверит рынок сырого молока, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывшего замначальника пожарной охраны МЧС посадили на 15 лет
- США отказались финансировать безопасность Европы из-за огромного госдолга
- «Аэрофлот» не планирует летать в Абхазию
- «АвтоВАЗ» остановит производственные линии в майские праздники
- СМИ: Цыгане устроили застолье на кладбище и подрались с полицией в Ставрополье
- Госдеп обвинил Россию в нарушении резолюций Совбеза ООН из-за военных КНДР
- ФАС обвинила «Т-банк» в нарушении закона о рекламе
- В Верховной Раде допустили удар по Параду Победы в Москве
- Актер Ефремов передвигается на общественном транспорте после выхода по УДО
- СМИ: Моди на Параде Победы заменит глава минобороны Индии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru