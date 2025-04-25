Мишустин поручил ФАС постоянно анализировать ценообразование на рынках

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому постоянно анализировать ценообразование на рынках, своевременно выявляя превышение стоимости. Об этом председатель правительства заявил на встрече с главой ФАС, передает РИА Новости.

Как отметил Мишустин, власти уже отслеживали этот процесс с использованием доступных для мониторинга ценообразования механизмов.

«В среднем, если брать по 26 номенклатурам, которые формируют, скажем так, основную инфляцию на сегодняшний день, то практически 18% было от производителя до оптовика. И, соответственно, до полки – примерно 21. То есть, это порядка 40 с лишним процентов», - подчеркнул премьер.

Мишустин указал, что логистика ухудшилась на фоне беспрецедентного санкционного давления, однако все издержки должны быть нормированы.

Ранее премьер-министр заявил, что ФАС должна сосредоточиться на контроле роста цен, особенно на продукцию первой необходимости, пишет RT.

