ФАС проверит рынок сырого молока
Федеральная антимонопольная служба ведет проверки, в том числе антикартельные, производителей сырого молока. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет РИА Новости.
«Повышение отпускных цен производителей на сырое молоко сопровождалось высокой рентабельностью, ФАС считает это необоснованным», - пояснил руководитель ФАС.
В марте служба направила запросы в адрес свыше 90 производителей сырого молока. ФАС планировала проанализировать обоснованность оптово-отпускных цен на продукцию и принять меры антимонопольного реагирования при наличии оснований.
Ранее Шаскольский назвал стабильной ситуацию с ценами на куриные яйца в России, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru