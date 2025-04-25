ФАС проверит рынок сырого молока

Федеральная антимонопольная служба ведет проверки, в том числе антикартельные, производителей сырого молока. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет РИА Новости.

«Повышение отпускных цен производителей на сырое молоко сопровождалось высокой рентабельностью, ФАС считает это необоснованным», - пояснил руководитель ФАС.

В марте служба направила запросы в адрес свыше 90 производителей сырого молока. ФАС планировала проанализировать обоснованность оптово-отпускных цен на продукцию и принять меры антимонопольного реагирования при наличии оснований.

Ранее Шаскольский назвал стабильной ситуацию с ценами на куриные яйца в России, пишет RT.

