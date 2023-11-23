ФБР не выявило связи взрыва на мосту между США и Канадой с терроризмом
Федеральное бюро расследований США не выявило связи взрыва на мосту между США и Канадой с терроризмом. Об этом говорится в заявлении ФБР.
Ранее стало известно, что на мосту через Ниагарский водопад взорвался автомобиль, напоминает телеканал «360». Транспортное средство на большой скорости вылетело на переправу на границе США и Канады. Погибли два человека, пишет «Свободная пресса». Как отмечала губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул, власти не усматривают в инциденте признаков терроризма.
«Поиски на месте происшествия не выявили взрывных веществ и не показали связи с терроризмом», — подчеркнули в ФБР.
Ведомство завершило расследование инцидента, дело передали местной полиции в качестве ДТП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru