Канада закрыла границу с США в районе взрыва на Радужном мосту

Граница перекрыта на участке моста и на нескольких контрольно-пропускных пунктах, расположенных поблизости. Всего закрыто четыре погранперехода.

По словам Трюдо, власти Канады рассматривают вопрос об усилении мер безопасности на всех пропускных пунктах.

Радужный мост через Ниагарский водопад закрыли 22 ноября после взрыва на американской стороне. Инцидент произошел с направлявшимся в Нью-Йорк автомобилем Mercedes, сообщает «Радиоточка НСН».

