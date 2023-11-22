Канада закрыла границу с США в районе взрыва на Радужном мосту
Канада приняла решение временно закрыть участок границы с США в района Радужного моста, где ранее прогремел взрыв. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает ТАСС.
Граница перекрыта на участке моста и на нескольких контрольно-пропускных пунктах, расположенных поблизости. Всего закрыто четыре погранперехода.
По словам Трюдо, власти Канады рассматривают вопрос об усилении мер безопасности на всех пропускных пунктах.
Радужный мост через Ниагарский водопад закрыли 22 ноября после взрыва на американской стороне. Инцидент произошел с направлявшимся в Нью-Йорк автомобилем Mercedes, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил принять меры по увеличению объемов производства мяса птицы на рынке
- Зеленский анонсировал новые пакеты военной помощи Украине
- Канада закрыла границу с США в районе взрыва на Радужном мосту
- Шольц заявил, что на G20 призвал Путина завершить СВО
- Йеменские хуситы нанесли удар по военным объектам Израиля в Эйлате
- Американские рокеры подрались во время концерта в Австралии
- МИД сообщил об эвакуации большинства россиян из сектора Газа
- Сукачев поставил в «Современнике» спектакль об «особенном» человеке
- ФБР начало расследование взрыва на границе США и Канады
- В Москве задержан бывший замминистра энергетики Петр Нидзельский
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru