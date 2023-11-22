Канада закрыла границу с США в районе взрыва на Радужном мосту

Канада приняла решение временно закрыть участок границы с США в района Радужного моста, где ранее прогремел взрыв. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает ТАСС.

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Граница перекрыта на участке моста и на нескольких контрольно-пропускных пунктах, расположенных поблизости. Всего закрыто четыре погранперехода.

По словам Трюдо, власти Канады рассматривают вопрос об усилении мер безопасности на всех пропускных пунктах.

Радужный мост через Ниагарский водопад закрыли 22 ноября после взрыва на американской стороне. Инцидент произошел с направлявшимся в Нью-Йорк автомобилем Mercedes, сообщает «Радиоточка НСН».

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