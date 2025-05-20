ФАС выявила медицинский картель на сумму свыше 1,2 млрд рублей

Федеральной антимонопольной службой был обнаружен медицинский картель на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Было возбуждено уголовное дело против трех обществ с ограниченной ответственностью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС выявила сговор на 664 млн рублей при поставке жизненно важных лекарств

В ФАС заявили, что признаки нарушения были выявлены на аукционах по поставке расходных материалов и медицинских инструментов.

По версии представителей ФАС, фигуранты незаконно объединились «с целью поддержания цен». Если их вина будет установлена, предприятиям грозят оборотные штрафы.

Ранее ФАС заподозрила в заключении картельного сговора при участии в торгах по поставке лекарств ООО «Примафарм», АО «Фармстандарт» и АО «Центр внедрения “Протек”». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: fas.gov.ru
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