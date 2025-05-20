ФАС выявила медицинский картель на сумму свыше 1,2 млрд рублей
Федеральной антимонопольной службой был обнаружен медицинский картель на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Было возбуждено уголовное дело против трех обществ с ограниченной ответственностью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ФАС заявили, что признаки нарушения были выявлены на аукционах по поставке расходных материалов и медицинских инструментов.
По версии представителей ФАС, фигуранты незаконно объединились «с целью поддержания цен». Если их вина будет установлена, предприятиям грозят оборотные штрафы.
Ранее ФАС заподозрила в заключении картельного сговора при участии в торгах по поставке лекарств ООО «Примафарм», АО «Фармстандарт» и АО «Центр внедрения “Протек”». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Конституционного суда Зорькин назвал коррупцию неистребимым явлением
- ФАС выявила медицинский картель на сумму свыше 1,2 млрд рублей
- Рейс Владивосток-Москва совершил посадку в Хабаровске
- Сбой произошел в ЕМИАС, СБИС и системе «Честный знак»
- СМИ: Обыски прошли в редакции ивановского телеканала «Барс»
- На МКАД автомобиль врезался в автобус
- Россия перестала быть крупнейшим рынком для китайских автопроизводителей
- Открытый реестр неплательщиков алиментов появится в России в этом году
- СМИ: Россия освободила якобы задержанный нефтяной танкер
- Группа «Конец фильма» объяснила изменения в тексте песни «Элис» надоевшей шуткой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru