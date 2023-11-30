ФАС вынесла предупреждение авиакомпании «Победа»

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение авиакомпании «Победа», сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, в ходе проверки подтвердились данные о том, что клиентам авиакомпании необходимо было заплатить до 5000 рублей за внесение изменений в фамилию, имя или отчество пассажира, а также за корректировку данных документа при посадке в самолет.

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«Доказательств обоснованности такого размера платы компания ведомству не представила», — пояснили в службе.

ФАС России подчеркнули, что таким образом, в действиях авиакомпании содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением на существующем рынке услуг. После предупреждение в «Победе» пообещали установить единый размер платы за внесение изменений в ФИО пассажиров в размере 800 рублей.

Ранее ФАС обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета с телефона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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