ФАС вынесла предупреждение авиакомпании «Победа»

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение авиакомпании «Победа», сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, в ходе проверки подтвердились данные о том, что клиентам авиакомпании необходимо было заплатить до 5000 рублей за внесение изменений в фамилию, имя или отчество пассажира, а также за корректировку данных документа при посадке в самолет.