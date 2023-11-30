ФАС вынесла предупреждение авиакомпании «Победа»
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение авиакомпании «Победа», сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отмечается, в ходе проверки подтвердились данные о том, что клиентам авиакомпании необходимо было заплатить до 5000 рублей за внесение изменений в фамилию, имя или отчество пассажира, а также за корректировку данных документа при посадке в самолет.
«Доказательств обоснованности такого размера платы компания ведомству не представила», — пояснили в службе.
ФАС России подчеркнули, что таким образом, в действиях авиакомпании содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением на существующем рынке услуг. После предупреждение в «Победе» пообещали установить единый размер платы за внесение изменений в ФИО пассажиров в размере 800 рублей.
Ранее ФАС обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета с телефона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru