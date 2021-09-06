ФАС возбудила два дела о картельном сговоре в сфере IT-технологий
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила два дела в отношении 10 компаний, которые оказывают услуги техподдержки и IT-безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что в картельном сговоре подозреваются ООО «ЭСЛаб», ООО «Нормос XXI», ООО НТЦ «Электрон-Сервис», ООО «Крастол», ООО «Легион Про», ООО «Альфаком», ООО «Главный центр информационной безопасности», ООО «КСК Технологии», ООО «Интер-Технологии» и ООО «Ансер Про».
В ФАС рассказали, что на основании информации от Генпрокуратуры РФ была проведена проверка, выявившая в действиях этих организаций «признаки заключения и реализации антиконкурентных соглашений».
По данным регулятора, данные фирмы «поддерживали цены на торгах на рынках поставок вычислительной техники и оказания услуг консультирования, техподдержки и обеспечения безопасности в области информационных технологий. Общая сумма контрактов - более 1 миллиарда рублей».
Ранее ФАС объявила о проверке торговых сетей на предмет ценового сговора, основанием для которой стали поступающие обращения граждан о росте цен в федеральных торговых сетях.
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