ФАС возбудила дела о завышении цен на АЗС в нескольких регионах

По его словам, речь идёт о заправках, расположенных в республике Дагестан, в Нижегородской и Ростовской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в других регионах.



Он добавил, что антимонопольные дела были возбуждены территориальными органами ФАС.

Ранее в ходе совещания с вице-премьером России Александром Новаком вертикально-интегрированным нефтяным компаниям рекомендовали удерживать цены на автозаправочных станциях на уровне 21 сентября 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

