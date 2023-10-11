ФАС возбудила дела о завышении цен на АЗС в нескольких регионах
Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Виталий Королев заявил о возбуждении дел по фактам завышения цен на АЗС в нескольких регионах страны, сообщает ТАСС.
По его словам, речь идёт о заправках, расположенных в республике Дагестан, в Нижегородской и Ростовской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в других регионах.
Он добавил, что антимонопольные дела были возбуждены территориальными органами ФАС.
Ранее в ходе совещания с вице-премьером России Александром Новаком вертикально-интегрированным нефтяным компаниям рекомендовали удерживать цены на автозаправочных станциях на уровне 21 сентября 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru