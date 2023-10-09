Минэнерго фиксирует снижении цен на топливо в 81 регионе РФ

По информации Минэнерго, в мелком опте и на нефтебазах цены на дизель сократились в среднем на 6300 рублей за тонну. В целом по стране это составляет около 8%.

При этом, как заявили Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в аналитическом центре Независимого топливного союза, цены на бирже начали снижаться на АЗС даже ещё до запрета экспорта.

