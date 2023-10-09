Минэнерго фиксирует снижении цен на топливо в 81 регионе РФ

Снижение цен на топливо в России фиксируется уже в 81 регионе. Такую статистику озвучил заместитель председателя правительства Александр Новак на заседании кабинета министров.

По словам вице-премьера, внутренний рынок удалось насытить благодаря запрету с 21 сентября экспорта бензина и дизельного топлива из России. Как подчеркнул Новак, данная временная мера доказала свою эффективность. Так, котировки бензина и дизтоплива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже сократились на 16 и 21% соответственно.

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По информации Минэнерго, в мелком опте и на нефтебазах цены на дизель сократились в среднем на 6300 рублей за тонну. В целом по стране это составляет около 8%.

При этом, как заявили Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в аналитическом центре Независимого топливного союза, цены на бирже начали снижаться на АЗС даже ещё до запрета экспорта.

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ФОТО: ФОТО РИА Новости/Артем Житенев
ТЕГИ:Александр НовакРегионыТопливо

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