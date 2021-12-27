ФАС признала семь компаний виновными в сговоре на рынке металлопроката

В сообщении говорится, что речь идёт об АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания Красо».

В ФАС отметили, что вышеупомянутые фирмы заключили антиконкурентное соглашение и в течение длительного времени поддерживали цены на торгах, что является нарушением закона о защите конкуренции.

В качестве наказания за вступление в картельный сговор предусмотрен оборотный штраф, который зависит от сумимы выручки предприятия. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность по статье «ограничение конкуренции», предусматривающая до семи лет лишения свободы.

Ранее компания Apple решила судиться с российской ФАС и оспорить выданное ей предупреждение, сообщает «Свободная пресса».