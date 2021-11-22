ФАС оштрафовала Tele2 за необоснованние повышение тарифов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала оператора связи Tele2 виновным в необоснованом повышении стоимость услуг сотовой связи, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что в январе 2021 года ООО «Т2 Мобайл» повысила тарифы в среднем на 13% для более 12 млн своих абонентов, объяснив это ростом своих затрат.
В ФАС установили, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат и оштрафовали оператора связи на 825 500 рублей за злоупотребление доминирующим положением.
Ранее в правительстве заявили об усилении контроля за ценообразованием на жизненно важные медикаменты, с этой целью ФАС будет проверять документы, по которым региональные органы здравоохранения рассчитывают надбавки, сообщают «Невские новости».
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