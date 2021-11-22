ФАС оштрафовала Tele2 за необоснованние повышение тарифов

В сообщении говорится, что в январе 2021 года ООО «Т2 Мобайл» повысила тарифы в среднем на 13% для более 12 млн своих абонентов, объяснив это ростом своих затрат.

В ФАС установили, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат и оштрафовали оператора связи на 825 500 рублей за злоупотребление доминирующим положением.

Ранее в правительстве заявили об усилении контроля за ценообразованием на жизненно важные медикаменты, с этой целью ФАС будет проверять документы, по которым региональные органы здравоохранения рассчитывают надбавки, сообщают «Невские новости».