ФАС оштрафовала Tele2 за необоснованние повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала оператора связи Tele2 виновным в необоснованом повышении стоимость услуг сотовой связи, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что в январе 2021 года ООО «Т2 Мобайл» повысила тарифы в среднем на 13% для более 12 млн своих абонентов, объяснив это ростом своих затрат.

В ФАС установили, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат и оштрафовали оператора связи на 825 500 рублей за злоупотребление доминирующим положением.

Ранее в правительстве заявили об усилении контроля за ценообразованием на жизненно важные медикаменты, с этой целью ФАС будет проверять документы, по которым региональные органы здравоохранения рассчитывают надбавки, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ШтрафФАССотовые Операторы
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