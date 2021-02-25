ФАС обвинила Моргенштерна и «Альфа-банк» в нарушении закона «О рекламе»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против рэпера Моргенштерна и «Альфа-банка», сообщает РИА Новости.

Ведомство усмотрело в ролике «Клип за 10 лямов» признаки нарушения закона «О рекламе». Так, в ФАС указали, что в видео, которое рекламирует привилегированную карту банка, исполнитель употребляет алкоголь и показывает средний палец.

Кроме того, несовершеннолетним советуют попросить родителей или друзей оформить им карту «Альфа-банка», который при этом называют лучшим банком страны, не указывая критериев сравнения и организационно-правовую форму банка. Также в ФАС считают, что вызывающий и непристойный вид девушек, изображающих сотрудников банка, противоречит реальному образу.

Регулятор напомнил, что ответственность за нарушение закона несёт как рекламодатель, так и рекламораспространитель. Дело по признакам нарушения закона «О рекламе" против АО «Альфа-Банк» и ИП Моргенштерн А.Т. будет рассматриваться 25 марта 2021 года.

Ранее блогер Илья Плавник рассказал, что создал бронзовый бюст российского рэпера Моргенштерна и намерен открыть музей имени артиста. По его словам, на создание памятника было потрачено около полумиллиона рублей.

