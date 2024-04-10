Уровень реки Урал в Оренбурге за ночь поднялся до 965 см

«Гидрологи дают прогноз, что Урал будет повышаться, прогнозируем, что в ближайшие сутки он повысится еще от 30 до 70 см», — указал Кудинов.

По словам замглавы Оренбурга, подтопило микрорайоны Кузнечный, Заречный, а также колхоз Куйбышева. Подтапливаемые улицы отключают от электро- и газоснабжения.

«Сегодня было отключено три улицы в колхозе им. Куйбышева, полностью было обесточено СНТ в Кузнечном и сам микрорайон Кузнечный», — сообщил чиновник.

Накануне уровень воды в Урале в Оренбурге превысил критическую отметку и составил 931 см, напоминает Ura.ru. Глава Оренбургской области Денис Паслер призвал к эвакуации из затопляемых районов.

