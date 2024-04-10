Уровень реки Урал в Оренбурге за ночь поднялся до 965 см
Уровень реки Урал в Оренбурге за ночь поднялся почти на полметра и достиг 965 см. Об этом заявил первый замглавы города Алексей Кудинов, передает ТАСС.
«Гидрологи дают прогноз, что Урал будет повышаться, прогнозируем, что в ближайшие сутки он повысится еще от 30 до 70 см», — указал Кудинов.
По словам замглавы Оренбурга, подтопило микрорайоны Кузнечный, Заречный, а также колхоз Куйбышева. Подтапливаемые улицы отключают от электро- и газоснабжения.
«Сегодня было отключено три улицы в колхозе им. Куйбышева, полностью было обесточено СНТ в Кузнечном и сам микрорайон Кузнечный», — сообщил чиновник.
Накануне уровень воды в Урале в Оренбурге превысил критическую отметку и составил 931 см, напоминает Ura.ru. Глава Оренбургской области Денис Паслер призвал к эвакуации из затопляемых районов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru