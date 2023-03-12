В Европарламенте заявили, что ФРГ блокирует настоящее расследование терактов на «Северных потоках»

Предположения о том, что главный союзник ФРГ по НАТО – Соединенные Штаты — может иметь отношение к подрыву «Северных потоков» неудобны для Берлина, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Европарламента Гуннара Бека.

СМИ: У мест взрывов на «Северных потоках» находился танкер под флагом Греции

По его словам, запуск новых мотивов взрыва нужен для отвлечения внимания, чтобы создать путаницу. Парламентарий отметил, что западные лидеры не проявляют большого интереса к расследованию этого вопроса.

Бек отметил, что немецкое правительство должно было стоять в первых рядах расследования. Однако Берлин не проявил никакой инициативы, поскольку не хочет конфронтации с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могли быть совершены при поддержке государства, участвовавшего в операции и предоставлявшего средства для ее проведения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияСеверный ПотокСеверный Поток-2
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