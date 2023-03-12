По его словам, запуск новых мотивов взрыва нужен для отвлечения внимания, чтобы создать путаницу. Парламентарий отметил, что западные лидеры не проявляют большого интереса к расследованию этого вопроса.

Бек отметил, что немецкое правительство должно было стоять в первых рядах расследования. Однако Берлин не проявил никакой инициативы, поскольку не хочет конфронтации с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могли быть совершены при поддержке государства, участвовавшего в операции и предоставлявшего средства для ее проведения.

