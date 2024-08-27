Эвакуированным жителям Воронежской области разрешили вернуться в свои дома
Всем жителям Острогожского района (Воронежская область), которые были эвакуированы из населенных пунктов, разрешили после окончания разминирования вернуться в свои дома. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Гусев.
Губернатор добавил, что в пунктах размещения никого не осталось. При этом саперы продолжают проверять прилегающую территорию и сельхозугодья, а комиссия районной администрации осматривает домовладения, чтобы оценить ущерб.
Глава Воронежской области призвал жителей района быть бдительными, а о подозрительных предметах немедленно извещать по телефону 112.
Ранее Гусев заявил, что в Острогожском районе прекратилась детонация, которая произошла после атаки беспилотников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru