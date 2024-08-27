Эвакуированным жителям Воронежской области разрешили вернуться в свои дома

Губернатор добавил, что в пунктах размещения никого не осталось. При этом саперы продолжают проверять прилегающую территорию и сельхозугодья, а комиссия районной администрации осматривает домовладения, чтобы оценить ущерб.

Глава Воронежской области призвал жителей района быть бдительными, а о подозрительных предметах немедленно извещать по телефону 112.

Ранее Гусев заявил, что в Острогожском районе прекратилась детонация, которая произошла после атаки беспилотников.

