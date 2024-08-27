Эвакуированным жителям Воронежской области разрешили вернуться в свои дома

Всем жителям Острогожского района (Воронежская область), которые были эвакуированы из населенных пунктов, разрешили после окончания разминирования вернуться в свои дома. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Гусев.

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Губернатор добавил, что в пунктах размещения никого не осталось. При этом саперы продолжают проверять прилегающую территорию и сельхозугодья, а комиссия районной администрации осматривает домовладения, чтобы оценить ущерб.

Глава Воронежской области призвал жителей района быть бдительными, а о подозрительных предметах немедленно извещать по телефону 112.

Ранее Гусев заявил, что в Острогожском районе прекратилась детонация, которая произошла после атаки беспилотников.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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