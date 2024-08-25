В Воронежской области прекратилась детонация после атаки БПЛА

В Острогожском районе Воронежской области прекратилась детонация, которая произошла после атаки беспилотников, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

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«Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы», - отметил он.

Въезд в два других населенных пункта пока закрыт. Известно о повреждении нескольких дачных домов и автомобиля. Пострадали два человека

Беспилотники атаковали Острогожский район в ночь на 24 августа. Более 600 человек эвакуировали, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: 68.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ВзрывБеспилотникиВоронежская Область

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