В Воронежской области прекратилась детонация после атаки БПЛА

«Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы», - отметил он.

Въезд в два других населенных пункта пока закрыт. Известно о повреждении нескольких дачных домов и автомобиля. Пострадали два человека

Беспилотники атаковали Острогожский район в ночь на 24 августа. Более 600 человек эвакуировали, сообщает «Радиоточка НСН».

