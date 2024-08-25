В Воронежской области прекратилась детонация после атаки БПЛА
25 августа 202420:55
В Острогожском районе Воронежской области прекратилась детонация, которая произошла после атаки беспилотников, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
«Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы», - отметил он.
Въезд в два других населенных пункта пока закрыт. Известно о повреждении нескольких дачных домов и автомобиля. Пострадали два человека
Беспилотники атаковали Острогожский район в ночь на 24 августа. Более 600 человек эвакуировали, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru