Волонтеры нашли живой кошку Мусю, которую сбросили с «Ласточкиного Гнезда» в Крыму

Кошку Мусю, которую три дня назад сбросил с обрыва смотровой площадки «Ласточкиного Гнезда» в Крыму неадекватный посетитель, нашли живой волонтеры на лодках, сообщили РИА Новости со ссылкой на сотрудников музея.

Кошка является местной достопримечательностью, и очень любима гостями музея «Ласточкино Гнездо» и его сотрудниками. Уточняется, что Мусю обнаружили волонтеры, которые на лодках осматривали местность вокруг скал в поисках животного. По их данным, кошка прячется в скалах, и чтобы ее достать, необходима помощь альпинистов.

Без крыс и с заботой: Правозащитник рассказал, как кошки влияют на заключенных

Глава Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале поблагодарила волонтеров и всех неравнодушных, кто помогал найти животное. Она уточнила, что сейчас ведутся поиски альпинистов.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что на мужчину, выбросившего Мусю со смотровой площадки на скалы, возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖивотныеЖестокое Обращение С ЖивотнымиПроисшествие

Горячие новости

Все новости

партнеры