Волонтеры нашли живой кошку Мусю, которую сбросили с «Ласточкиного Гнезда» в Крыму

Источники: ВСУ готовятся к отступлению из Курской области

Повторные выбросы мазута произошли на 11 пляжах Кубани

Казаки в РФ за четыре года помогли задержать более пяти тысяч преступников

Практическую часть в ЕГЭ по химии и физике планируют ввести через три года

Юра Борисов сыграет Кустурицу в автобиографическом фильме сербского режиссера