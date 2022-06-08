«Это не наши»: Главред «Коммерсантъ FM» исключил, что эфир взломали сотрудники
Алексей Воробьев сказал в эфире НСН, что с внешней стороны "каким-то образом" были взломаны пароли.
Взлом радиостанции «Коммерсантъ FM» произошел по вине внешних сил, однако сейчас контроль над интернет-потоком восстановлен, сообщил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный редактор радиостанции Алексей Воробьев.
Ранее в среду «Коммерсантъ FM» сообщал о хакерской атаке. В интернет-эфире радиостанции прозвучали гимн Украины, песни на украинском языке, а также русскоязычные пацифистские композиции.
«Эфирное вещание радиостанции «Коммерсантъ FM» не менялось, вмешательство произошло исключительно в интернет-поток. Судя по всему, с внешней стороны каким-то образом были взломаны пароли. Мы изучим все обстоятельства произошедшего, но, насколько я сейчас могу судить, не будучи техническим специалистом, с нашей стороны возможности для вмешательства были минимальны», - сказал Воробьев.
Он сообщил, что контроль над эфиром уже частично возвращен, не став при этом обвинять кого-то конкретно в инциденте.
«Контроль над интернет-потоком сейчас восстановлен, в ближайшее время мы возобновим вещание уже с нашим оригинальным потоком. Предполагать можно все, что угодно, но мне не хотелось бы беспочвенно обвинять кого бы то ни было», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Между тем, на момент выхода публикации, в интернет-эфире радио «Коммерсантъ FM» играла антивоенная песня группы «Ногу свело».
9 мая на сайте «Ленты.ру» появились проукраинские материалы, которые поначалу сочли за «взлом». Вскоре один из журналистов издания признался, что это был не взлом хакеров, а его с коллегой «осознанное решение». Он сообщил, что с ним уже «побеседовали», и в этом СМИ он больше не работает.
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