«Это не наши»: Главред «Коммерсантъ FM» исключил, что эфир взломали сотрудники

Взлом радиостанции «Коммерсантъ FM» произошел по вине внешних сил, однако сейчас контроль над интернет-потоком восстановлен, сообщил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный редактор радиостанции Алексей Воробьев.

Ранее в среду «Коммерсантъ FM» сообщал о хакерской атаке. В интернет-эфире радиостанции прозвучали гимн Украины, песни на украинском языке, а также русскоязычные пацифистские композиции.