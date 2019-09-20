«Это был ад». В Турции на детей из России вылили горящее масло
Новое происшествие с российским туристами произошло в Турции. В одной из гостиниц двое детей из Екатеринбурга обожглись горящим маслом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова. По его словам, ситуация держится на контроле, острой необходимости вмешательства российской стороны пока нет, передает Газета.ру.
Ранее один из интернет-ресурсов сообщил о ЧП в турецком посёлке Кестель провинции Алания. Там во время финального ужина в отеле горящее масло попало на двух сибирских мальчиков в возрасте трёх с поливной и десяти лет. При этом всего пострадали восемь человек, уточняет RT.
«Это был ад. Вы не представляете, как ребёнок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять», - рассказал отец детей.
По его словам, один ребёнок получил ожоги 27% тела 2 и 3 степени. У второго сына обгорели рука и голова - 16% ожогов.
Администрация гостиницы взяла на себя возмещение расходов на лечение, а также согласилась оплатил перелёт и дальнейшую реабилитацию на родине.
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