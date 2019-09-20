«Это был ад». В Турции на детей из России вылили горящее масло

Новое происшествие с российским туристами произошло в Турции. В одной из гостиниц двое детей из Екатеринбурга обожглись горящим маслом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова. По его словам, ситуация держится на контроле, острой необходимости вмешательства российской стороны пока нет, передает Газета.ру.

Ранее один из интернет-ресурсов сообщил о ЧП в турецком посёлке Кестель провинции Алания. Там во время финального ужина в отеле горящее масло попало на двух сибирских мальчиков в возрасте трёх с поливной и десяти лет. При этом всего пострадали восемь человек, уточняет RT.