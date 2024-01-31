«Зависит от Таиланда»: Депортируют ли в Россию музыкантов группы «Би-2»
И Россия, и Израиль могут настаивать на выдаче своих граждан, при этом РФ не признает на своей территории вторые и третьи паспорта, сказал в эфире НСН Василий Корчмарь.
Музыканты группы «Би-2» с зарубежными паспортами могут попросить у властей Таиланда депортировать их именно в эти страны, объяснил в эфире НСН дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.
Несколько дней назад музыканты группы «Би-2» были задержаны после концерта в Таиланде из-за неправильно оформленных документов. Признанный в РФ иноагентом Егор Бортник (Лёва Би-2) уже депортирован в Израиль, другие артисты остаются в тюрьме. Участники группы имеют гражданство России, Израиля и Австралии. При этом в соцсетях «Би-2» указано, что основатели группы Лёва и Шура — не граждане РФ.
«Когда есть такая дилемма, у человека есть выбор. Если кто-либо из музыкантов захочет вернуться не в Россию, а в другую страну, имея ее паспорт, это зависит и от властей Таиланда. За границей паспорта разных стран - это равнозначные документы, у нас же считают, что он российский гражданин, а гражданство другого государства не признается. Музыкантам надо встретиться с представителем посольства или генконсульства, чтобы обозначить, к какой стране они принадлежат. Если человек с двумя паспортами скажет: "Я гражданин РФ и хочу, чтобы меня депортировали в Россию", тогда наше посольство будет настаивать, что мы бы хотели его вернуть. При этом музыкант с паспортом Израиля может сказать, что хочет депортироваться в эту страну, а не Россию», - сказал Корчмарь.
При этом он отметил, что даже в этом случае Россия может требовать выдачи музыкантов.
«Если у него один паспорт, ему некуда деваться. Может быть и три паспорта, но у нас он считается российским гражданином, по закону это не воспринимается, у нас нет двойного гражданства. За рубежом он может разъезжать по миру по другим паспортам, но на территории нашей страны он только российские гражданин. Он может отказаться от депортации в РФ, имея в наличии другой паспорт, но мы имеем право его истребовать», - заключил собеседник НСН.
По данным СМИ, Лева Би-2 имеет гражданство Израиля, а Шура Би-2 – Израиля и Австралии. 30 января в соцсетях «Би-2» сообщили, что накануне было принято решение о депортации участников группы в Израиль, были куплены авиабилеты, однако это решение отменили «после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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