«Зависит от Таиланда»: Депортируют ли в Россию музыкантов группы «Би-2»

Музыканты группы «Би-2» с зарубежными паспортами могут попросить у властей Таиланда депортировать их именно в эти страны, объяснил в эфире НСН дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

Несколько дней назад музыканты группы «Би-2» были задержаны после концерта в Таиланде из-за неправильно оформленных документов. Признанный в РФ иноагентом Егор Бортник (Лёва Би-2) уже депортирован в Израиль, другие артисты остаются в тюрьме. Участники группы имеют гражданство России, Израиля и Австралии. При этом в соцсетях «Би-2» указано, что основатели группы Лёва и Шура — не граждане РФ.