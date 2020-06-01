Третий раз на ту же «Платформу». Стали известны результаты новой экспертизы по «делу Серебренникова»

Итоги комплексной экспертизы по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, уже третьей по счету, оглашены в Мещанском суде Москвы. Из этого заключения следует, что расходы на реализацию театрального проекта «Платформа», созданного режиссером и его коллегами в целях популяризации современного искусства, были завышены в 2,5 раза, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей. Представители защиты уже заявили о намерении оспаривать эти выводы, утверждая, что экспертиза была проведена с многочисленными нарушениями, и в ней не был учтен целый ряд мероприятий, состоявшихся в рамках проекта «Платформа».

История экспертиз по «делу Серебренникова» вкратце такова: первая была проведена еще на стадии следствия в качестве подтверждения предъявленного режиссеру и его коллегам обвинения в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на реализацию проекта «Платформа». Тогда не только сторона защиты, но и представитель потерпевшей стороны, в качестве которого в деле фигурирует министерство культуры, усомнились в ее результатах. Минкульт, в частности, оценивал понесенный ущерб в 39 миллионов. Вторая экспертиза стала «громом средь ясного неба» уже для стороны обвинения: ее результат гласил, что театральный проект, ставший предметом уголовного дела, требовал более 300 миллионов рублей, что значительно больше объема бюджетной поддержки. А, кроме того, «Платформу» авторы второй экспертизы назвали «важным социально-культурным явлением» в российском искусстве.

Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» и директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин были задержаны по обвинению в мошенничестве еще в 2017 году. С тех пор по ходу следствия и судебного процесса сомнений в наличии оснований для их уголовного преследования становилось все больше. Первый этап слушаний закончился тем, что суд вернул дело в прокуратуру из-за недостатков, допущенных при составлении обвинительного заключения, но Мосгорсуд по апелляции стороны обвинения направил материалы для нового рассмотрения в суд первой инстанции. А заодно снял с обвиняемых меры пресечения. Осенью прошлого года к новому рассмотрению дела приступил Мещанский суд Москвы, который и назначил третью экспертизу. И только сейчас получил ее результаты.

«Дело Серебренникова» длится четвертый год. История становится откровенно неприличной.

