Прокурор попросил 6 лет колонии для Кирилла Серебренникова
Гособвинитель на заседании по делу «Седьмой студии» попросил приговорить к шести годам колонии обшего режима режиссера Кирилла Серебренникова.
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В ходе заседания представитель прокуратуры также попросил оштрафовать режиссера на 800 тысяч рублей.
Для другого фигуранта дела, Алексея Малобродского, обвинение попросило пять лет колонии, Юрию Итину и Софье Апфельбаум — по четыре года каждому, сообщает RT.
Ожидается, что сегодня подозреваемые выступят с последним словом, после чего судья удалится в совещательную комнату.
Ранее в ходе заседания прокурор заявил, что считает доказанным факт хищения 129 млн рублей в «Седьмой студии».
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