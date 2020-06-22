Прокурор попросил 6 лет колонии для Кирилла Серебренникова

В ходе заседания представитель прокуратуры также попросил оштрафовать режиссера на 800 тысяч рублей.



Для другого фигуранта дела, Алексея Малобродского, обвинение попросило пять лет колонии, Юрию Итину и Софье Апфельбаум — по четыре года каждому, сообщает RT.



Ожидается, что сегодня подозреваемые выступят с последним словом, после чего судья удалится в совещательную комнату.



Ранее в ходе заседания прокурор заявил, что считает доказанным факт хищения 129 млн рублей в «Седьмой студии».

