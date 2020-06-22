Прокурор попросил 6 лет колонии для Кирилла Серебренникова

Гособвинитель на заседании по делу «Седьмой студии» попросил приговорить к шести годам колонии обшего режима режиссера Кирилла Серебренникова.

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В ходе заседания представитель прокуратуры также попросил оштрафовать режиссера на 800 тысяч рублей.

Для другого фигуранта дела, Алексея Малобродского, обвинение попросило пять лет колонии, Юрию Итину и Софье Апфельбаум — по четыре года каждому, сообщает RT.

Ожидается, что сегодня подозреваемые выступят с последним словом, после чего судья удалится в совещательную комнату.

Ранее в ходе заседания прокурор заявил, что считает доказанным факт хищения 129 млн рублей в «Седьмой студии».

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:Кирилл Серебренников
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