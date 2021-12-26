Еще одно массовое ДТП произошло в Башкирии – пострадали 11 машин
На 191 км федеральной трассы Уфа-Оренбург в Башкирии произошло второе за день массовое ДТП. Столкнулись 11 автомобилей, сообщается в Telegram-канале ГИБДД Башкортостана.
«Сегодня в Мелеузовском районе зарегистрировано ДТП с участием одиннадцати автомобилей. Авария произошла на 191 км федеральной трассы Уфа-Оренбург. По предварительном данным, столкнулись попутные одиннадцать автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. <…> Известно, что участники аварии направлялись в Уфу со стороны Оренбурга», — отмечается в сообщении.
По информации ГИБДД, на место происшествия выехали полиция и другие службы.
Ранее на 49-м км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись более 30 машин. По уточненным данным, погиб один человек.
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