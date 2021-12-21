Появилось видео массового ДТП в центре Москвы
Не менее 13 автомобилей попали в массовую аварию в российской столице на Кутузовском проспекте в районе съезда на третье транспортное кольцо. Такие данные обнародовали в столичном Главном управлении МВД РФ.
ДТП случилось около 10 часов утра на внешней стороне ТТК в районе Кутузовского тоннеля. Движение на месте происшествия затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда. По предварительной версии, виновником аварии стал пьяный водитель. Он отправлен на медицинское освидетельствование.
Сообщается об одном пострадавшем. В сети появляются видео с места ДТП. Среди попавших в аварию есть машины такси, каршеринга, автомобиль посольства Китая. На кадрах видно, что многие транспортные средства получили серьезные повреждения.
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