Еще один пешеход погиб после наезда автомобиля в немецком Трире
Полиция немецкого города Трир сообщает о пяти погибших под колесами автомобиля в пешеходной зоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц.
Ранее глава МВД данного региона Рогер Левенц заявил о четырех жертвах наезда автомобиля. Легковой автомобиль сбил людей в пешеходной зоне Трира днем 1 декабря.
Водитель, 51-летний гражданин Германии, уже задержан. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что в правительстве "потрясены случившимся". Канцлер Германии Ангела Меркель также следит за ситуацией и поддерживает связь с правительством федеральной земли Рейнланд-Пфальц.
Ранее НСН писала о том, что власти еще не обнаружили в инциденте террористического или религиозного следа. Об этом заявил старший прокурор города Петер Фрицен.
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