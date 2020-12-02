Еще один пешеход погиб после наезда автомобиля в немецком Трире

Водитель, 51-летний гражданин Германии, уже задержан. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что в правительстве "потрясены случившимся". Канцлер Германии Ангела Меркель также следит за ситуацией и поддерживает связь с правительством федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

Ранее НСН писала о том, что власти еще не обнаружили в инциденте террористического или религиозного следа. Об этом заявил старший прокурор города Петер Фрицен.

