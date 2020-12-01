Власти не нашли террористического следа в наезде на пешеходов в немецком Трире

Мотив наезда на пешеходов в немецком Трире не ясен, однако власти пока не обнаружили в инциденте террористического или религиозного следа. Об этом на пресс-конференции заявил старший прокурор города Петер Фрицен.

Во вторник в Трире автомобиль выехал на тротуар, наехав на группу пешеходов. В результате происшествия 4 человека погибли, 15 человек получили травмы. Полиция задержала водителя автомобиля: им оказался 51-летний гражданин Германии.

По словам прокурора, задержанный — уроженец Трира. Власти считают, что мужчина в ходе атаки использовал автомобиль в качестве оружия.

Против задержанного начато расследование по подозрению в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений.

Фрицен отметил, что мужчина ранее не был судим. В настоящее время его допрашивают правоохранители.

