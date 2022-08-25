Еще один хоккеист сознался в уклонении от армии

Экс-голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов в Ленинском районном суде Уфы сознался в покупке военного билета с целью уклонения от службы в армии, сообщает сайт РБК. Как отмечается в заявлении пресс-службы суда, Сулейманов свою вину признал, но от дачи показаний по этому делу отказался.

Следующие слушания по обвинению хоккеиста в даче взятки и уклонении от службы в армии назначены на 6 сентября. Помимо Сулейманова уголовные дела по тем же основаниям возбуждены в отношении бывшего игрока «Салавата Юлаева» Владислава Лукина, а также форварда СКА Михаила Воробьева.