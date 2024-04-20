Еще один беспилотник сбили над Тульской областью
20 апреля 202405:49
Второй за ночь беспилотник сбили над Тульской областью. Об этом сообщило министерство по региональной безопасности.
«20 апреля дежурными средствами ПВО Министерства обороны... уничтожен второй БПЛА над Тульской областью», — заявили в ведомстве.
Предварительно, разрушений на зафиксировано, пострадавших нет. В министерстве отметили, что в области организовали реагирование экстренных служб.
Ранее ведомство сообщило, что над Тульской областью был уничтожен БПЛА.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru