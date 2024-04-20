Еще один беспилотник сбили над Тульской областью

Второй за ночь беспилотник сбили над Тульской областью. Об этом сообщило министерство по региональной безопасности.

«20 апреля дежурными средствами ПВО Министерства обороны... уничтожен второй БПЛА над Тульской областью», — заявили в ведомстве.

Предварительно, разрушений на зафиксировано, пострадавших нет. В министерстве отметили, что в области организовали реагирование экстренных служб.

Ранее ведомство сообщило, что над Тульской областью был уничтожен БПЛА.

