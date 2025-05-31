Еще двое пострадавших обратились к медикам после ночной атаки ВСУ на Рыльск
31 мая 202519:31
Еще двое пострадавших обратились к медикам после ночной атаки ВСУ на Рыльск, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Речь идет о пострадавших маме и ее четырехлетней дочери.У женщины зафиксировали ушиб локтя и ранения голеностопа, а у девочки - ушиб и ссадины правой коленки.
Ранее Хинштейн сообщил в своих соцсетях, что после ночной атаки ВСУ по Рыльску были повреждены пять многоквартирных домов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru