Еще двое пострадавших обратились к медикам после ночной атаки ВСУ на Рыльск

Речь идет о пострадавших маме и ее четырехлетней дочери.У женщины зафиксировали ушиб локтя и ранения голеностопа, а у девочки - ушиб и ссадины правой коленки.

Ранее Хинштейн сообщил в своих соцсетях, что после ночной атаки ВСУ по Рыльску были повреждены пять многоквартирных домов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

