Еще двое пострадавших обратились к медикам после ночной атаки ВСУ на Рыльск

Еще двое пострадавших обратились к медикам после ночной атаки ВСУ на Рыльск, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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Речь идет о пострадавших маме и ее четырехлетней дочери.У женщины зафиксировали ушиб локтя и ранения голеностопа, а у девочки - ушиб и ссадины правой коленки.

Ранее Хинштейн сообщил в своих соцсетях, что после ночной атаки ВСУ по Рыльску были повреждены пять многоквартирных домов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Александр Хинштейн
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУПострадавшиеКурская Область

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