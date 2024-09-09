В Курской области сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ

Украинскую управляемую авиабомбу уничтожили в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

ПВО уничтожила вечером ещё одну ракету над Курской областью

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе», — написал он в своем Telegram-канале.

Смирнов поблагодарил силы ПВО за работу.

Ранее над Курской областью сбили беспилотник ВСУ самолетного типа, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БомбаПВОКурская Область

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